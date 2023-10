Athéna, Tome 06. La tête dans les toiles

De retour au collège du Mont Olympe tout juste reconstruit, Athéna et ses amis découvrent avec surprise l'étendue des changements : une nouvelle cantine, de super salles de classes... et une nouvelle élève, Arachnée. Chaleureuse et spontanée, la jeune fille aux six bras trouve rapidement sa place au sein des élèves : elle est ainsi rapidement élue déléguée, et sa bonne humeur fait l'unanimité au sein de ses camarades... . Enfin, sauf Aphrodite, qui n'a pas tellement l'habitude qu'on lui vole la vedette ! Vexée, elle rejette immédiatement la nouvelle venue et dénigre sans arrêt chacun de ses faits et gestes. Le petit groupe, Athéna la première, se retrouve en première ligne de cette dispute qui semble ne jamais vouloir finir. Si l'affreux Thor, la vilaine Pythie ou les nombreuses plaies d'Egypte n'avaient pas réussi à entamer l'amitié de ce groupe d'apprentis dieux et déesses, le conflit entre Arachnée et Aphrodite semble bien parti pour la ruiner. Et, pour une fois, les pouvoirs des uns et des autres ne seront pas d'une grande utilité.