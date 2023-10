Isda n'existe pas - du moins, pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Isda est née maudite, portant la marque de celles qui savent manipuler les souvenirs. Jetée au fond d'un puits à la naissance, elle a été recueillie par Cyril, le propriétaire d'un opéra. En échange de sa protection, il lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sublimer les souvenirs et les impressions des spectateurs - et de ne surtout pas se montrer. Mais Isda enfreint cette règle quand elle rencontre Emeric, un jeune ténor qui sème le trouble dans sa vie si solitaire. Derrière sa voix à nulle autre pareille, Isda découvre l'ombre d'une solution pour échapper à sa prison dorée. Mais elle est loin d'imaginer le prix à payer pour gagner sa liberté. Alors qu'elle se rapproche de plus en plus d'Emeric, elle comprend que, pour prendre son destin en main, elle va devoir devenir le monstre que le monde entier voudrait noyer... " Enchanteur et décadent, Sing Me Forgotten m'a tenue en haleine du début à la fin. Un roman captivant. " Adalyn Grace, autrice de Le Trône des sept îles