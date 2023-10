Histoire de la solitude. De l'ermite à la célibattante

Comment la solitude, redoutée et associée pendant des siècles à l'échec et au malheur, est-elle devenue peu à peu un instrument de liberté et de reconquête de soi ? La société de l'Ancien Régime fait du solitaire un misanthrope, qui contrevient à la bienséance et à la politesse : la solitude doit être réservée aux moines et aux ermites. Mais peu à peu, de nouvelles figures de solitaires se profilent : pour l'époque romantique, s'isoler devient une aspiration légitime. L'individualisme triomphe et rejette les conformismes. Que devient la solitude avec l'expansion des réseaux sociaux ? La société ne s'est-elle pas ainsi uniformisée et la solitude n'est-elle pas devenue une plante exotique, rare et précieuse ?