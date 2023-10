La saga Lego. La petite brique qui a conquis le monde

" Notre idée a été de créer un jouet qui prépare l'enfant à la vie en faisant appel à l'imagination de l'enfant et en développant l'esprit créatif et la joie de réussir, qui sont les forces motrices de chaque être humain. " Des centaines de millions de personnes dans le monde ont joué avec ces petites briques depuis leur création, en 1952, par un charpentier danois : Ole Kirk Christiansen. Dans cette saga riche de nombreux documents d'époque, vous découvrirez l'histoire du créateur de LEGO et de sa famille et l'évolution de ce groupe emblématique, de la fabrication de simples jouets en bois à la petite brique qui forgea leur succès. Très novateurs dans leur approche du jeu, les Christiansen ont été parmi les premiers à comprendre son importance pour les enfants. Le jeu leur est indispensable pour apprendre, se construire et développer leurs compétences créatives. C'est aussi l'histoire d'une entreprise qui a su pivoter vite et à de nombreuses reprises. En faisant le pari avant les autres, de choisir un matériau solide et inusable, sans craindre que cela ne freine les ventes - alors que les jouets en bois étaient très en vogue à l'époque -, en étant la première à se lancer dans la mondialisation : chaque pays devant s'approprier les LEGO ; en développant tout un univers autour du LEGO, grâce aux parcs d'attraction Legoland ; en sachant rebondir alors que LEGO était dans la tourmente, grâce aux licences, notamment ; en réussissant enfin à s'adapter à la nouvelle appétence des enfants pour le digital, grâce à LEGO Mario. Visionnaires, les différents membres de cette famille ont réussi à garder le cap et à faire de LEGO, la "marque la plus puissante au monde" .