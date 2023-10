La rafle du Vel d'Hiv. Paris, juillet 1942

Paris, juillet 1942, la catastrophe s'abat sur les juifs de la capitale. En moins de deux jours, 12884 femmes, hommes et enfants sont arrêtés par la police à la suite d'un accord entre les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy. Seule une petite centaine de ces victimes survivra à l'enfer des camps nazis. Cette opération emblématique et monstrueuse demeurait pourtant relativement méconnue. L'arrière-plan administratif et la logistique policière de la grande rafle n'avaient été que peu étudiés, et jamais dans le détail. D'où l'ambition, dans cet ouvrage, d'une histoire à la fois incarnée et globale. Fruit de plusieurs années de recherches, nourri par des archives inédites de la Préfecture de police de Paris, de l'administration ou de la justice ainsi que par des témoignages de victimes, La Rafle du Vel d'Hiv jette une lumière nouvelle et saisissante sur l'un des événements les plus terribles de notre histoire contemporaine.