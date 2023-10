Une nouvelle ère. Café Engel, tome 1

L'autrice de la série best-seller La Villa aux étoffes revient avec une nouvelle saga familiale captivante autour d'un café emblématique dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Wiesbaden, 1945. La jeune Hilde a du mal à croire à sa chance : la guerre est finie et le Café Engel a été miraculeusement sauvé. Hilde rêve de redonner à l'entreprise familiale le prestige qu'elle avait autrefois, quand ce café emblématique de la région réunissait artistes et personnalités influentes. Pour cela elle ne peut compter que sur elle-même, sa mère peinant à reprendre goût à la vie après la disparition de son père sur le front français. Grâce au marché noir florissant, elle parvient à rouvrir le café, et les clients affluent. Des soldats américains comme des Fräuleins, ceux qui sont parvenus à garder leurs possessions pendant la guerre comme ceux qui ont tout perdu. Et contre toute attente, le père de Hilde est libéré et rentre chez lui. Mais, à peine retrouvée, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est rentré, Hilde est reléguée à un rôle de serveuse. Et, lorsqu'une belle jeune femme réfugiée de Prusse orientale se présente au café comme sa cousine Luisa, c'est le coeur de tous les villageois qu'elle va conquérir. Y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde, le violoniste Fritz Bogner, revenu lui aussi d'un camp de prisonniers. Les deux rivales ont pourtant bien plus en commun qu'elles ne l'imaginent... Traduit de l'allemand par Corinna Gepner A propos de l'autrice L'autrice a écrit sous pseudonyme de nombreux romans historiques et sagas familiales, et avec La Villa aux étoffes, paru sous celui d'Anne Jacobs, elle a été propulsée au rang d'écrivaine best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'international.