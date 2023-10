Marthe et Mastok, Tome 01. Marthe et Mastok t. 1 La vie secrète des monstres

A Tarascon, les gens sombrent dans de mystérieux sommeils profonds... Marthe observe de loin cet étrange phénomène, jusqu'au jour où son petit frère, Lazare, disparaît ! Et les adultes, toujours occupés par leurs histoires d'adultes, ne s'inquiètent même pas ! Qu'à cela ne tienne : Marthe va mener l'enquête ! Son chemin croise celui de Mastok, un monstre sympathique et gourmand, qui accepte de l'aider. Car, oui, les monstres n'existent pas que dans les histoires ! Hélas ! Parmi les monstres, tout le monde n'est pas aussi gentil que Mastok... Croyez-vous aux monstres ? Enormes ou tout petits, cruels ou très gentils, à cornes, crocs ou carapace : qu'on y croie ou qu'on n'y croie pas, la galerie de monstres de cette histoire fait frissonner... de plaisir ! Le pouvoir de l'imagination ! Gaël Bordet, l'auteur de "Fureur Moustache", nous offre à nouveau un conte parodique, foisonnant de trouvailles fantastiques ! Une nouvelle série dans la collection "Tilt ! " La petite Marthe, au caractère bien trempé et à la langue bien pendue, reviendra dans d'autres aventures !