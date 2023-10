Entre bien et mal, amour et haine, lumière et obscurité... ORO est un artbook fondé sur la dualité : bien et mal, amour et haine, lumière et obscurité. Sur plus de 200 pages, Björn Hurri y explore les concepts d'équilibre qui sous-tendent les univers dont il nous régale grâce à son incroyable talent de conteur visuel. Après le succès de son premier artbook " Abominations ", Björn Hurri nous emporte encore plus loin dans les méandres de son esprit et dans l'univers d'ORO. Ce livre offre un voyage dans ces deux mondes : chaque début est une fin, chaque fin est un début. Chaque couverture est une porte d'entrée dans l'un des deux royaumes qui se rejoignent eu milieu du livre.