Le chant des sans repos (Tome 2-Saison d’orages et de silence). 2 Saison d'orages et de silence

Après un violent coup d'Etat, Karina a tout perdu. Privée de son royaume et de son trône, elle est désormais la personne la plus recherchée de tout Sonande. Son seul espoir de récupérer ce qui lui revient de droit réside dans un pouvoir divin caché dans la cité de ses ancêtres. Pendant ce temps, au palais, Malik apprend à utiliser sa magie. Mais il commence à entrevoir qui est vraiment Farid et à comprendre que la clé de la crise que traverse le royaume n'est autre que Karina. Aura-t-il la force de désobéir à son maître, de risquer tout ce qu'il a acquis ? Saura-t-il choisir entre l'amour et le devoir ?