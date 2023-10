Cas pratiques en psychomotricité

Comment exercer le métier de psychomotricien ? Comment le conceptualiser ? Comment l'expliquer aux autres ? Comment se l'approprier ? Cet ouvrage fournit aux psychomotriciens les éléments pour penser la profession au-delà de leur quotidien clinique hyperspécialisé. Afin de rendre compte au plus près de la profession, les seize textes respectent un ordre chronologique - du bébé à la personne âgée - et illustrent la variété des indications et des techniques de soin.