Précarité générale. Témoignage d'un rescapé de l'Université

Indétermination de l'avenir, injonction à la mobilité, silencieux chantage au poste : la précarité vampirise l'Enseignement supérieur et la recherche. Charles Bosvieux, surdiplômé et issu de l'élite, retrace son propre parcours qui l'a conduit à être recruté comme chercheur au CNRS après des années de précarité. A contrepied de la littérature sur les "transfuges de classe" , c'est une expérience inversée qui est ici relatée. En dialoguant plus largement avec les travaux sociologiques traitant de la mise en faillite des services publics, l'auteur analyse les causes et les effets de la précarité grandissante qui sévit à l'université.