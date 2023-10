L'ABC'père. 100 mots pour les 100 premiers jours de ta vie de jeune papa

Quand on devient papa, la vie change. Et les mots deviennent le reflet de ce changement. " Post partum " , " Tétine " , "Doudou" , " Bibi " , " Rituel du soir " ... l'existence est tout à coup envahie d'un nouveau vocabulaire, et les anciens potes de soirée qui discutaient " nanas " et " shots " débattent aujourd'hui de la meilleure poussette pour passer les tourniquets du métro. A travers leur plume et leurs dessins, Alexandre et Yannick nous racontent cette nouvelle vie. Avec humour, tendresse, et parfois engagement, ils passent en revue 100 mots du quotidien qui sont le symbole de cette existence à jamais bouleversée.