Vendredi 13

Après le succès des Espions de la terreur, Matthieu Suc reprend sa plume ciselée pour raconter les attentats de 2015. Minute par minute, il nous replonge dans la soirée sanglante du 13 novembre. A travers le regard des fonctionnaires qui se sont mobilisées pour sauver des vies, parfois les leurs. Des bleus qui travaillaient cette nuit-là, au commissaire et son chauffeur héroïques, en passant par les bataillons de magistrats et de pompiers nécessaires pour endiguer ce crime de masse. Des hommes et des femmes au travail. Un travail qui, cette nuit-là, a pris des proportions dantesques. Et dans les jours d'après, l'action (encore méconnue) des espions de la DGSI et de la DGSE qui ont oeuvré dans l'ombre pour mettre fin à cette tragédie. Matthieu Suc a rencontré les différents protagonistes - du gardien de la paix au procureur de la République -, assisté au procès des attentats, puisé dans les comptes-rendus d'une commission d'enquête parlementaire et eu accès à des sources plus confidentielles. Le tout façonne le récit inédit de cette nuit qui a ébranlé la France. A propos de l'auteur Matthieu Suc a commencé sa carrière de journaliste aux édition départementales du Parisien, a collaboré à France-Soir puis au Monde. Depuis 2016, il travaille au pôle enquête de Mediapart. Après dix années passées à chroniquer le fait divers en général et le grand banditisme en particulier, il se consacre désormais aux questions de renseignement et de terrorisme. Auteur de cinq livres, il a déjà publié aux éditions HarperCollins Les Espions de la terreur.