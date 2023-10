Léonie Martin. La biographie

Dans la famille des saints époux Martin, Léonie occupe certainement la place la plus originale de la fratrie. A côté des figures désormais si établies et documentées de ses parents et de la petite Thérèse, la singularité de sa vie intrigue et passionne. Cet ouvrage, écrit par Madeleine de Gourcuff, historienne, rassemble le fruit d'un travail exceptionnel de plus de sept années de recherches personnelles, exploitant toutes les sources et archives publiques disponibles. Son expérience de mère de famille et d'éducatrice donne une profondeur psychologique nouvelle à cette personnalité si attachante. Comment, en effet, cette jeune femme à la santé fragile, qui connaît une enfance difficile, marquée notamment par des deuils successifs et des échecs scolaires, qui subit l'emprise traumatisante d'une servante perverse à l'insu de sa famille, répond-elle cependant, vaille que vaille, à sa vocation religieuse dans le monastère de la Visitation de Caen ? D'où lui vient cette force de persévérer malgré ses fragilités qui l'accompagnent toute sa vie ? En un récit vivant, cette biographie de référence nous emporte avec passion et rigueur historique dans les méandres d'une personnalité riche, dont la vie spirituelle nous est particulièrement accessible. Historienne et thérésienne, Madeleine de Gourcuff a commencé à écrire la biographie de Léonie Martin en 2015. En 2017, elle rejoint la commission historique pour sa béatification. Elle reprend ensuite son travail de biographe. Préface de Yves Chiron, historien, journaliste et essayiste français, spécialiste de l'histoire de l'Eglise catholique à l'époque contemporaine, auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages.