Fin juin 2022, alors que les télévisions de l'aéroport de Dubaï annoncent les dernières avancées russes en Ukraine, Nicolas Wild s'apprête à embarquer pour Saint-Pétersbourg. Si les frontières russes sont fermées aux journalistes occidentaux, la réglementation n'a pas changé pour les artistes. Equipé de son attirail de dessinateur et un poil stressé, l'auteur de Kaboul Disco part à la rencontre d'un peuple coupé du jour au lendemain d'une grande partie du monde. Durant deux semaines, accompagné d'une interprète, il ira à la rencontre d'un large panel de résidents russes : membres de la société civile, artistes, opposants politiques, militaires, expatriés et simples citoyens, tous passeront sous le crayon de Nicolas pour exprimer leurs vues sur la guerre en Ukraine et la situation de leur pays. Parfois amusant, parfois triste voire inquiétant mais toujours instructif, A quoi pensent les Russes est un album nécessaire qui offre un contrepoint saisissant sur la situation aux frontières de l'Europe, et qui dresse le portrait juste et sans détour d'un peuple divisé, qui approuve ou subit la dérive autoritaire de ses dirigeants.