Cuisiner les champignons au fil des saisons. 50 recettes faciles pour les cuisiner sous toutes leurs formes

Le champignon se cuisine sous toutes les formes et aux quatre saisons ! Voici 50 recettes faciles pour cuisiner cet ingrédient incontournable, sain et économique au quotidien : raviolis aux cèpes, parmentier de canard au shiitake, ramen poulet champignons noirs, panacotta de girolles, gaufres aux morilles... de délicieux plats à concocter alliant créativité et simplicité. 50 recettes à base de 10 champignons : morilles, cèpes, bolets, champignons noirs, girolles, lactaires, mousserons, pleurotes, shiitakés, trompettes de la mort Recettes faciles pour tous les jours et pour recevoir