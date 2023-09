Petite Olive

Olive est une toute petite éléphante et les animaux de la savane l'ignorent donc complètement. Olive décide alors de se faire remarquer : elle grimpe sur des échasses et se pare d'un costume coloré. Dans ce nouvel accoutrement fort encombrant, elle tente d'aider ses amis les animaux dans leurs divers problèmes... et se rend alors compte que sa petite taille est un véritable atout !