Les Magni-Freaks

Ils sont orphelins, ils sont jeunes, et ils ont sacrément mal démarré dans la vie. Cheyenne a été abandonnée par ses junkies de parents alors qu'elle était encore bébé, Squadro est né sous l'eau, après que sa juge de mère a été précipitée par le fonds par la mafia Sicilienne, et Liam quant à lui, a vu sa mère sauter d'une falaise sous ses yeux. Mais tous les trois ont un don inexplicable : Cheyenne peut traverser les murs Squadro peut respirer sous l'eau et Liam peut VOLER. Alors, quand ils se rencontrent... ça fait des étincelles. Seulement, dans les mauvais quartiers de Montpellier, on ne peut pas faire les malins bien longtemps sans attirer l'attention du Noble, terrifiant patron de la pègre locale. Qu'à cela ne tienne : il se trouve que nos trois héros débutants, plus super-zéros que superhéros ont chacun une bonne raison de vouloir se venger de lui... De braquage bancal en espionnage foiré, Cheyenne, Liam et Squadro vont devoir monter de niveau s'ils veulent faire face à de vrais truands. Ils vont devoir devenir de vrais héros.