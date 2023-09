Cahiers français N° 435, septembre-octobre 2023 : Médias et démocratie

La liberté de la presse, et par extension celle de l'ensemble des médias, est constitutive de la démocratie. Elle est gage de pluralisme en faisant vivre une multitude de courants de pensée et d'opinion tout en offrant un contre-pouvoir face aux dirigeants. Elle permet de disposer d'une information fiable réalisée par des journalistes jouissant d'une réelle liberté d'opinion. Chaque citoyen peut ainsi prendre connaissance des politiques menées, les juger et les comparer avec celles d'autre pays, découvrir les propositions alternatives des opposants... Il ne saurait donc exister de démocratie sans une authentique liberté d'informer et d'être informé. Cette exigence va de pair avec celle d'une déontologie qui suppose : la qualité de l'information, le sérieux dans la vérification des faits, l'indépendance face aux groupes de pression... L'enjeu de ce dossier est de comprendre les évolutions récentes du paysage médiatique notamment face au formidable essor d'internet et des réseaux sociaux. Les articles s'attacheront à analyser la situation de ce paysage médiatique face aux exigences d'une démocratie avancée. Les dérives observées mettent-elles en péril le fonctionnement de notre démocratie ? Quels correctifs envisager pour y remédier ?