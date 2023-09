Lutter contre les nuisibles dans son logement. Les conseils des pros pour mieux les connaître et en venir à bout si nécessaire

Punaises de lit, rongeurs, frelons asiatiques... chacune de ces espèces développe ses propres mécanismes de résistance et devient de plus en plus difficile à combattre. Le réchauffement climatique, les évolutions réglementaires en matière de produits biocides et la multiplication des échanges internationaux sont quelques-unes des raisons qui font apparaître des espèces invasives et nuisibles, non seulement plus nombreuses, mais aussi plus coriaces. Le sujet est sérieux car les nuisibles ont tous un point commun : ils présentent un risque pour l'être humain.