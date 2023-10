Christmas Therapy. Par l'autrice de "Cher Père Noël, je voudrais un mec !" et "Je te ferai aimer Noël!"

Cette année, Noël ne leur fera pas de cadeau ! Collectionner les calendriers de l'Avent ? Se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade ? Ne jamais sortir sans son serre-tête à bois de renne ? Rien de plus normal pour Maureen qui, chaque année, n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement, cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son " obsession " . Comme si elle souffrait d'une maladie grave ! Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan... Cet homme cynique et désagréable suit le même programme, mais pour se réconcilier avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon... On peut dire qu'elle a été gâtée avant l'heure ! A moins que Noël ne lui réserve encore son lot de surprises... A propos de l'autrice Mère de deux garçons très dynamiques, Caro M. Leene se consacre à sa passion pour l'écriture durant son temps libre. Fourmillant d'idées en permanence, elle aime tout particulièrement créer et faire évoluer ses personnages en imaginant que, quelque part dans le monde, ils existent vraiment.