Jack et les haricots magiques

Il était une fois une femme nommée Mam, qui vivait seule avec sa vieille vache nommée Gloria, et son jeune fils nommé Jack. Gloria lui donnait du lait. Jack lui donnait du souci. Un beau matin, ou plutôt un mauvais matin, ce fut la catastrophe : Gloria ne donnait plus de lait ! Jack partit la vendre et rencontra un drôle de bonhomme sur le chemin : il lui échangea la vache contre cinq haricots magiques... Et devinez quoi ? Le lendemain matin, un haricotier extraterrestre poussait dans le jardin ! Jack se rappela alors les paroles du bonhomme : "Si tu montes montes, dedans dessus, tu trouveras un trésor caché dans le ciel". Alors il monta, monta... Jean-Pierre Kerloc'h revisite avec malice et humour le célèbre conte Jack et le haricot magique. Il truffe son histoire de marques d'oralité : mots familiers, termes argotiques, expressions actuelles et inattendues...