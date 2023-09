La sophrologie. En finir avec la fatigue, le stress et les tensions, en toute simplicité !

Anxiété, manque de confiance en vous, stress... Ne vous laissez plus submerger par vos émotions négatives ! Grâce à la sophrologie, dénouez naturellement vos tensions et blocages avec des exercices de respiration, de visualisation et de détente. Découvrez dans ce guide malin, accessible à tous, même aux débutants : Comment la sophrologie peut changer votre quotidien : ses principes, ses bienfaits, les techniques clés... Des exercices concrets et faciles à faire pour développer vos propres ressources apaisantes au bureau, dans les transports, à la maison... Des conseils et astuces spécifiques pour les femmes enceintes, les enfants, les sportifs... Retrouvez sérénité et assurance tout en douceur