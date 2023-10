Koukou, le royaume enfoui. Enquête sur les relations entre Europe et Islam (XVIIe-XVIIe siècle)

Au XVIe siècle et au début du XVIIe, dans la province ottomane d'Alger, les bel Cadi gouvernent un territoire situé dans le massif du Djurdjura, appelé royaume de Koukou. En fréquents conflits avec les autorités du pays, ils s'allient aux Habsbourg d'Espagne pour fragiliser la présence ottomane au Maghreb, entretenant de véritables relations diplomatiques avec la monarchie hispanique pendant quasiment un siècle. Les liens entre Koukou et l'Europe ont été oubliés, ou plutôt enfouis, par l'historiographie coloniale française, pour imposer de l'intérieur de l'Algérie l'image d'une région déconnectée du monde. Revenant aux sources de cette histoire, Natividad Planas mène une enquête inédite où l'on croise une foule dense constituée de rois, reines, pachas, ambassadeurs, "courriers" , vice-rois, marins, religieux, renégats, esclaves, gens de Koukou, de Majorque et de Castille. Elle restitue ainsi le dynamisme des sociétés rurales du Maghreb, activement investies dans les enjeux politiques de leur temps et la profondeur des relations transméditerranéennes. Notre connaissance des relations entre Europe et Islam à l'époque moderne s'en trouve bouleversée, par-delà les lieux communs sur les affrontements militaires et les conflits religieux. Natividad Planas est maîtresse de conférences à l'université Clermont Auvergne et spécialiste de l'Espagne à l'époque moderne. Les sociétés de frontière, les médiations, la diplomatie transconfessionnelle ainsi que les migrations de part et d'autre de la Méditerranée sont au coeur de ses recherches.