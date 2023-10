Faut-il avoir peur du wokisme ?. Comprendre la philosophie woke

Théorie du genre, privilège blanc, néo-féminisme, écriture inclusive, cancel culture... Tous ces concepts et expressions sont régulièrement mis dans le même sac, moqués et caricaturés par une certaine intelligentsia conservatrice française qui ne fait pas économie de mauvaise foi, voire de désinformation, lorsqu'il s'agit de rejeter pêle-mêle toute idée dite " woke " . Mais concrètement qu'est-ce que le wokisme ? Dans un style clair, l'auteur répond ici avec rigueur et humour à l'ensemble des questions que la plupart d'entre nous se pose face à un mouvement sociétal sans équivalent depuis la révolution sexuelle des années 1970. De ses racines à ses plus grands succès comme la libération de la parole des femmes avec me-too, ce petit livre nous explique les grandes idées du wokisme. Idées qui, après tout, n'ont pas d'autre objectif que de contribuer à plus de justice sociale.