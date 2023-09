Flore écologique de Belgique et des régions limitrophes. Suivant la classification APG IV

Spécialement conçue pour les apprenants (étudiants et naturalistes) en déterminations d'espèces végétales, cette Flore écologique se caractérise par la combinaison de la simplicité des critères d'identification avec des caractéristiques écologiques des espèces (leurs milieux de prédilection). Elle est la première Flore en Belgique à suivre la nouvelle classification de niveau international (Angiosperm Phylogeny Group IV, 2016) qui a réformé les délimitations des familles et des genres. Cette Flore permet, à l'aide des clés de classification, la détermination d'environ 1800 plantes de Belgique et des zones frontalières. Un site web avec des photos en couleur, de la documentation complémentaire et des exercices vient compléter ce livre : https : //biologievegetale.be/