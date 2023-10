Les Délices d'Edo. Histoire illustrée de la gastronomie japonaise

Raffinée, savoureuse, diététique, équilibrée, d'un esthétisme rare : les amateurs du monde entier ne tarissent pas d'éloges sur la gastronomie japonaise. Mais sait-on que sushis, makis, tempura et autres brochettes de tofu sont visibles sur des oeuvres d'art dès la période d'Edo (entre le XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle) ? C'est en effet à cette époque que s'inventent les saveurs uniques liées à l'utilisation des algues kombu, du yuzu, du mochi ou encore du miso, et toujours en cuisine de nos jours. Les scènes de pêches, de cueillettes, de préparations, de restaurants, de banquets, de pique-niques saisonniers, dans lesquelles les rôles sont tenus par des acteurs en vogue, des courtisanes, ou des anonymes, qui jalonnent l'ouvrage à travers plus de 100 estampes, séduiront aussi bien l'amateur d'art que le passionné de gastronomie. Quelques photographies, un glossaire et des onomatopées toutes japonaises pour parler de nourriture viennent compléter cet ouvrage.