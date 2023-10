Crimes. Psychocriminologie et morphoanalyse des traces de sang

Souvent présentés dans les séries, sous les noms de "profiler" ou d' "expert" , l'analyste comportementale et le morphoanalyste des traces de sang, mobilisés sur les scènes de crime apportent leur aide aux enquêteurs pour résoudre des crimes complexes. Leurs approches spécialisées se conjuguent avec les méthodes d'investigations traditionnelles, de la reconstruction des actes criminels, à l'identification et l'interpellation des auteurs de crime. Comment interviennent-ils sur la scène de crime et comment interagissent-ils avec les acteurs de l'enquête ? Comment ces professionnels du crime, hommes et femmes, gèrent-ils leur métier pour le moins particulier ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles répondent ces spécialistes à partir de leurs expériences professionnelles. Elles ont mobilisé d'autres professionnels d'expérience de l'enquête et du crime (Juges instructions, enquêteurs, médecins légistes, avocats...), Elles ont également donné la parole à des victimes et des auteurs pour mieux comprendre les ressorts d'une enquête : Comment aider les victimes et témoins en audition à se remémorer les faits ? Qu'est-ce que l'autopsie psychologique et le profil victimologique ? Quels sont les profils d'auteurs de crime et comment les amener à révéler leur(s) crime(s) en garde à vue ? Une contre-plongée passionnante au coeur de l'enquête criminelle.