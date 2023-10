Méditer le Notre Père

Réédition très attendue d'un livre paru en 1961 et 2 fois réédité (1962 et 1966). Les Editions du Carmel conscientes de la valeur de ce trésor, souhaitent de longue date redonner aux lecteurs la saveur de cette Méditation, selon la nouvelle traduction liturgique, avec mise à jour des références. Le journal La Croix saluait déjà ce livre ainsi ? : "? Le propos que l'auteur mène ici à bien est d'éclairer les formules du Pater par une foule d'autres qu'elles impliquent ou évoquent. il en résulte une substantielle méditation... dans laquelle toute la Révélation se trouve retraduite à l'usage et dans les perspectives des chrétiens d'aujourd'hui. ? "