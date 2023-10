Ethan Frost, T1 : Dévastée

Une histoire d'amour torride dans la lignée de Cinquante nuances de Grey Je suis incapable de lui résister. Je me plie à ses désirs même quand je n'en ai pas l'intention. Voir Ethan me soumettre aussi facilement à sa volonté est déconcertant. Inquiétant, même... En plus d'être un véritable génie, Ethan Frost est l'homme dont rêvent toutes les femmes - moi la première. Et je lui appartiens. Il est entré dans ma vie comme en rêve. Il a bouleversé mon univers et comblé tous mes désirs, y compris ceux que je ne soupçonnais pas. Il a tout exigé de moi, et m'a tout donné en retour. Mais les rêves ne durent pas, et le nôtre ne fait pas exception. Parce que mes cauchemars sont trop noirs et mes blessures trop profondes. Ethan a beau vouloir me protéger, notre secret ne peut que nous séparer. " Si vous cherchez un bon livre, haletant et brûlant comme un plaisir coupable, celui-ci est fait pour vous. " Paradays " Sexy et intense. " Love Romantic Fiction " Le dosage parfait entre la romance et les moments coquins ! " Inside the Pages of a Book " Un roman en tout point captivant ! " AYA M. Productions " Les fans de Cinquante nuances de Grey adoreront ce roman ! " Stacey Kennedy " Dévastée est une histoire fabuleusement sexy, pleine de passion, d'émotion intense et d'espoir. " Virna DePaul