Tempêtes à Fermont - poche. Romance de Noël

A Fermont, cité minière du nord du Québec, la vie de Jilliane bascule lorsque son amoureux décide de mettre fin à leur couple. Bientôt sans logement, à moins d'un mois de Noël, la jeune femme est dévastée. Son travail à la bibliothèque et ses collègues Mario et Amélie l'aident à traverser cette épreuve, mais hélas, cela ne règle en rien sa situation de future itinérante. Alors qu'elle envisage sans grand enthousiasme de retourner vivre à Montréal, les événements s'enchaînent : l'arrivée d'un séduisant inconnu sème le trouble dans son esprit, la visite surprise de sa mère ajoute à son embarras et un événement tragique se produit dans la petite communauté. Naviguant tant bien que mal à travers les écueils, les doutes et les émotions nouvelles, Jilliane n'est plus certaine de rien. Devrait-elle tout laisser tomber ou affronter enfin le drame personnel qui la pousse à fuir ?