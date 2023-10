Architecture Studio en liberté. L'agence-époque

" Agence-époque " , Architecture Studio a grandi avec son temps, depuis sa fondation en 1973, en exprimant toujours les grands moments des périodes qu'elle a traversées, qu'ils soient empreints d'espoir ou signes de préoccupation. Les années soixante-dix, l'effervescence du militantisme, le mouvement Mars 76 et la création du syndicat de l'architecture, le contre-concours des Halles, l'élaboration de logements sociaux avec la participation des habitants... Viennent ensuite les années Mitterrand, l'Institut du monde arabe et les grands projets issus de la décentralisation. Dix ans plus tard, le Parlement européen de Strasbourg annonce une mondialisation qui passera d'abord par la Chine et l'Asie avant d'atteindre le continent africain. L'ouverture d'une maison commune à Venise en 2010 ainsi que le scénario et le plan d'une ville verte pour le nouveau centre de Kaboul en Afghanistan marquent le point culminant de cette époque. Les scènes et les géographies s'y emboitent : d'abord Paris, sa région, puis la France, l'Europe, le monde enfin. Attentive aux cultures traversées et au diapason des époques, porteuse et portée par elles, Architecture Studio met en forme des programmes et des imaginaires variés. Fondateurs de l'agence, Martin Robain, Jean-François Bonne et Rodo Tisnado, ont voulu ce livre pour transmettre un passé qui nous traverse. Mieux connaître notre histoire dans l'histoire nous rendra toujours un peu plus talentueux.