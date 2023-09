Négocier en anglais. Influencer et convaincre : les grandes étapes, 4e édition

Ce livre propose de détailler les différentes étapes des échanges : la présentation, l'argumentation, la confrontation... Chaque partie est composée de listes de vocabulaire, de règles grammaticales et de mises en situation afin d'apprendre à communiquer plus aisément avec des interlocuteurs étrangers. Un lexique et un dictionnaire français-anglais viennent compléter l'ouvrage.