PowHER ta carrière

Le guide de combat féministe pour révolutionner ton développement professionnel D'ATTAQUE POUR REINVENTER LE MONDE DU TRAVAIL ! Il est grand temps de lancer sa révolution professionnelle ! Fini de suivre les codes implicites révolus qui asservissent l'employée. Avec ce livre, la salariée va pouvoir établir un plan d'attaque pour évoluer stratégiquement sans perdre de temps. Le premier chapitre sera dédié au self-love : com. ment trouver sa voix et s'exprimer en faisant taire les réflexes sexistes ancrés ; dans le deuxième chapitre, on déconstruira les légendes/bullshits qui hantent les parcours professionnels et tétanisent les ambitions ; dans le troisième chapitre, on met en place le plan d'attaque avec les astuces et les conseils qui feront la différence ; et enfin dans le quatrième chapitre l'autrice répond aux questions des tabous relationnels, en passant des relations amoureuses/sexuels au travail à gérer le sexisme de ses collègues. Fini de s'excuser d'être compétente, ce guide féministe et sans langue de bois permettra à chaque collaboratrice de s'approprier sa carrière et de la mener avec ambition en évitant les écueils mysogines. Dynamitez le monde du travail et ses codes archaïques et patriarcaux.