Dans "Pourtant on avait tout bien fait", le collectif Hécatombe propose une balade dans un futur intemporel rythmé par les (auto-)destructions et reconstructions de ses sociétés. Tomber, se relever, mais pour recréer quoi ? Ni complètement dystopique, ni totalement utopique, ce futur sera très certainement chaotique et organique. Dessiné à 5 mains, ce livre est le résultat d'un mois de résidence réalisée à Bâle, au Cartoon Museum. Il s'agit d'un pendant et d'un parallèle à l'exposition Hécatombe Collectives qui a eu lieu au Cartoon Museum du 11. 03 au 18. 06 2023.