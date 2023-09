Harcèlements au travail. Au-delà des clichés : analyser, agir et prévenir les harcèlements en entreprise

Comment repérer voire anticiper les situations de harcèlement ? Comment y réagir ? Comment se comporter face aux ressentis des différents intervenants ? Quels changements opérer pour que ces situations ne se reproduisent plus ? Charlotte Ringrave et Marie Donzel font la chasse aux clichés et brisent les idées reçues sur le harcèlement, tant moral que sexuel. Grâce à leur expérience de terrain, elles apportent des réponses aux questions couramment posées sur cette thématique (par les chefs d'entreprise, les RH, les acteurs médico-sociaux, etc). Elles donnent des clés et des méthodes concrètes pour comprendre ce qu'est ou n'est pas le harcèlement, ce qui peut le favoriser, ce qu'il produit comme effet sur les individus et les organisations... et offrent ainsi un guide indispensable pour prévenir et gérer les situations de harcèlement en entreprise.