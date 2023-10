Le Guide maçonnique de l'Apprenti. Guide pratique et manuel d'instruction

Ce guide présente de manière simple et didactique le corpus des connaissances pratiques et symboliques indispensables à l'Apprenti pour s'intégrer à l'univers de la Loge et progresser dans sa démarche. Il expose le sens cette démarche, les étapes de son cheminement, ainsi que les particularités de la méthode d'enseignement maçonnique, fondée sur les symboles, les rituels et l'échange fraternel. Tous les symboles propres à ce grade, ou rencontrés dans la Loge et le Temple, y sont présentés de manière succincte. Ce livre ne s'adresse pas uniquement aux Apprentis francs-maçons. Il sera utile également à toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir, ou revenir, vers les éléments fondamentaux de l'enseignement maçonnique.