Mon enfant est médium. Comment l'accompagner et développer son potentiel intuitif

La médiumnité se rencontre aussi bien chez les adultes que les enfants. Seulement, les enfants ne sont pas en mesure de comprendre leurs perceptions, leurs ressentis, voire de les verbaliser. Voici un guide complet qui va permettre aux parents d'identifier les signes d'une possible médiumnité chez leurs enfants. Ainsi ils vont pouvoir les accompagner dans la compréhension de leurs ressentis, perceptions et leur donner les outils nécessaires au développement de leurs facultés et de vivre avec quotidiennement.