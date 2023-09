L'origine de Paris et les traditions de l'île de France

Toutes les fêtes populaires de Paris ont leur source dans la préhistoire, nous dit Pierre Gordon. Il n'en est aucune qui s'explique par le christianisme seul. Toutes se réfèrent peu ou prou à l'ancienne liturgie du paganisme rustique. Elles appuient par-là la tentative que l'auteur fait, dans la présente étude, pour remonter, par-delà l'époque galloromaine, jusqu'aux rites néolithiques. Afin de discerner par une voie nouvelle l'origine de Paris il a, dans cet ouvrage, recouru aux traditions populaires. C'est à travers celles-ci qu'il s'est efforcé d'apercevoir les débuts de notre Cité. Il lui est paru, en effet, que les données folkloriques se rapportent toujours à des rites, propagés, dès une distante époque, par des civilisateurs de puissante envergure, ceux que l'Antiquité a connus sous le nom de dieux ou de fils de Dieu. Le lecteur découvrira par exemple d'où procède l'idée de la lutte contre le dragon - lutte qui se rencontre chez tous les peuples. Pour cela, il nous faut obligatoirement remonter aux légendes anciennes qui nous présentent des dieux ou des héros tuant des serpents ou des monstres. De même, si nous désirons apprendre pourquoi le méchant loup mange le Petit Chaperon Rouge, pas d'autre moyen que de nous reporter à Kronos-Saturne, le plus distant et le plus mémorable exemple de l'ogre divin qui avale ses enfants.