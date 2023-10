La fiancée fugitive - Un garde du corps pour Katie

Série "Mission protection" - Tomes 3 & 4 / 4 Pour eux, un seul défi : protéger... et aimer. La fiancée fugitive, Paula Graves Empêtrée dans sa longue robe de mariée, Tara court à travers bois. Elle fuit les inconnus qui ont tenté de l'enlever quelques heures avant son mariage. Et elle serre la main d'Owen Stiles, son témoin, qui vient de l'arracher aux griffes de ses tortionnaires. Owen, son ami d'enfance, et le seul homme dont elle soit réellement amoureuse... Un garde du corps pour Katie, Paula Graves Perplexe, Lacey dévisage l'homme qui se tient devant elle. En dépit de ses références, Jim Mercer n'a rien d'un baby-sitter. Pourtant, elle n'a pas d'autre choix que de confier à cet inconnu la garde de Katie, sa pupille âgée de deux ans. Car elle doit à tout prix retrouver les criminels qui ont fait exploser la voiture dans laquelle les parents de la fillette ont trouvé la mort... Romans réédités