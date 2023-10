Le risque en embuscade - Protection sous tension

Le risque en embuscade, Cindi Myers Série "Missions en montagne" - Tome 1/4 Un seul devoir : rechercher et secourir les victimes... La montagne, sa montagne, Hannah la connaît bien, et chacune de ses missions de sauvetage est pour elle une découverte enrichissante. Mais la donne a changé et l'émerveillement s'est mué en terreur car un tueur en cavale l'a prise pour cible. Une menace qui pèse sur elle comme un couperet et que rien ne vient atténuer, pas même la présence rassurante de Jake Gwynn, le nouveau shérif d'Eagle Mountain, à ses côtés... Protection sous tension, Janice Kay Johnson Le coeur en vrille, Boyd Chaney tente de lutter contre le réflexe protecteur qui l'a envahi en apprenant que Melinda était en danger. Certes, le criminel qui l'a menacée de mort lors de son procès a été relâché. Mais rien ne justifie que Boyd s'inquiète à ce point. D'abord parce que Melinda est une excellente policière, ensuite parce qu'ils ne sont plus ensemble et qu'à aucun prix elle ne supporterait qu'il la protège...