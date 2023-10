Spontan neu 2 - 2eme annee 2014 - ne 2023

Retrouvez tous les atouts de Spontan, renouvelé à 100% en prenant en compte les remarques des enseignants utilisateurs. Un parcours adapté aux périodes de l'année scolaire, une fixation des acquis renforcée par les nombreux entraînements et des projets qui réinvestissent les compétences travaillées. Un accès à la culture et à la langue facilité par les vidéos d'élèves de langue allemande. L'authenticité plus que jamais au coeur de l'apprentissage ! De nouvelles rubriques pour varier les entraînements : atelier de théâtre, espace d'écriture créative. A feuilleter prochainement sur cette page et dans vos casiers ! Egalement disponible en manuel numérique simple ou premium avec Labo de langue, pour l'élève ou l'enseignant. Contenu du site compagnon à télécharger ici : https : //e-didier. com/code/SPNN_02