Des pizzas à la pelle !

Pour résoudre définitivement la question : on mange dans la boîte ou on sort des assiettes ? Ni l'un ni l'autre : chacun sa planche, chacun sa part, et c'est parti pour des soirées pizzas de folie ! Dans ce coffret : -6 planches gravées en forme de part de pizza -1 roulette à pizza -1 livret de 20 recettes