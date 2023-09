Mon bébé a la tête plate, je fais quoi ? Deux ostéopathes spécialisés en pédiatrie et périnatalité répondent à vos questions

Pourquoi mon bébé a la tête plate ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Devons-nous lui mettre un casque ? Y aura-t-il des conséquences neurologiques ? Que pouvons-nous faire à la maison ? Toutes ces questions tournent en boucle dans la tête de milliers de parents chaque année en France. Emmanuel Piquemal et Guillaume Larroumets sont ostéopathes et y répondent chaque jour dans leur cabinet. Si vous remarquez que la forme de la tête de votre enfant change, que ses oreilles se décalent, ou qu'un oeil semble plus petit que l'autre, il s'agit peut-être d'une "plagiocéphalie" - une déformation du crâne qui se repère par un aplatissement de la tête. Au-delà des soucis esthétiques, les bébés doivent être pris en charge pour corriger la déformation, quand c'est possible, avant qu'elle ne s'aggrave et que d'autres problèmes surviennent. En effet, contrairement aux idées reçues, toutes les plagiocéphalies ne disparaissent pas d'elles-mêmes, et les parents peuvent aider leur enfant. Dans cet ouvrage, les auteurs vous expliquent pourquoi et comment ce phénomène augmente et touche désormais plus d'un tiers des bébés. Par des illustrations, des schémas et des conseils pratiques, ces deux professionnels spécialistes de la périnatalité vous précisent les bons gestes à adopter et vous apportent toutes les clés pour comprendre et agir au service du bien-être de votre enfant.