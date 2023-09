La Dent Garou. Tome 2, Mines et souterrains

A présent qu'ils connaissent le secret d'Enguerrand, Anthelme et Colombe décident de se séparer, pensant qu'ils seront plus efficaces pour mener à bien leurs différentes missions. Pendant que Colombe vole au secours de Mathilde de la Mours qui s'est enfuie de chez son père le vicomte, Enguerrand et Anthelme suivent Zorzi, une sorte de marionnettiste qui fait jouer de minuscules automates de verre. Les deux amis espèrent ainsi que cet artiste, hors norme va les conduire tout droit jusqu'à l'ingénieur e l'Empereur. Ils sont arrivés à la conclusion que c'est dans les prisons de cet affreux savant que doit croupir le père de Colombe. Et que c'est vraisemblablement aussi dans son laboratoire que se trouve le remède qui guérira Enguerrand... avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes curieux, suivez nos trois héros dans leurs aventures aux péripéties extraordinaires. Car il va falloir qu'ils se battent et fassent preuve d'une imagination exceptionnelle pour triompher de toutes les épreuves qui les attendent.