Inavouable trahison

Belle-Ile-en-Mer, 1765 Aimée n'a qu'un seul but : assurer sa survie et celle de sa famille. Chassés d'Acadie, éprouvés par de longs mois de navigation pour atteindre Belle-Ile-en-Mer, les siens et elle ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Après avoir tout perdu, ils doivent recommencer à zéro sur cette terre peu accueillante, aux habitants méfiants et hostiles... sauf un. Merwen est attentionné, solide, un phare dans la nuit qui enveloppe Aimée. Il semble n'avoir que de bonnes intentions envers elle, et réveille des émotions qu'elle croyait éteintes à jamais. Seulement, peut-elle vraiment se laisser aller à l'amour, à offrir sa confiance à ce Breton aux envoûtants yeux bleus, quand elle s'apprête à le trahir de la pire des manières ?