L'enfant observe les formes blanches indiquant les images manquantes dans le décor. Ensuite, il trouve et détache l'autocollant correspondant sur les planches situées en début et fin d‘album. Enfin, il colle l'autocollant au bon endroit. Une collection bien guidée et parfaite pour développer le sens de l'observation et la motricité. " Joyeux Noël ! " propose à l'enfant de découvrir tout l'univers féerique de Noël.