Mégaligraphies ? S'agirait-il de mégalographies avec des personnages grandeur nature comme ceux de la frise des Mystères de Dionysos à Pompéi, ou bien de figures plus petites comme celles du cubiculum (chambre de repos ou à coucher) qui précède dans la maison antique le fameux salon privé, avec Ménade la prêtresse et Satyre ? Jacques Satyre s'accompagne ici de la ménade Mégaly homonyme de l'héroïne des Ecrits corsetés de John Litter... Mégaly, ivre de mots & de lettres, dont on sait seulement qu' "elle est très haut quand danse la beauté (et que) la nuit fait bien le corps" , et qu'elle fait partie du bleu (des Méditerranéennes). Pour le reste, les Mégaligraphies se présentent sur fond de velours alto basso orné d'un motif de couronne surmontée d'une fleur de Tarbes. Qu'on se le dise !