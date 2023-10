Un serment inattendu

Le souffle des Highlands - Tome 2/3 Ecosse, XIIIe siècle Il a suffi d'une promesse à un Highlander d'un clan ennemi pour que la vie de Brianna bascule : "Je vous donnerai tout, je ferai tout ce que vous voulez". Ce serment fait à son sauveur, après une horrible attaque viking qui a failli coûter la vie à son cousin, devait au pire déboucher sur une demande de rançon. Pas sur un mariage ! Et pourtant Shaw ne lui laisse pas le choix : elle deviendra sa femme, en une alliance qui bénéficiera à son clan, et se pliera à sa volonté. Brianna a beau protester, son destin est scellé et lié à celui du guerrier aux yeux de glace. Et malgré elle la jeune femme se sent de plus en plus prisonnière d'un désir brûlant qui pourrait balayer toutes ses certitudes... Roman réédité