Parasciences N° 129

Se définissant comme la "Revue des Cultures alternatives et le monde d'après", " Parasciences " étudie de manière approfondie les multiples aspects de la conscience en confrontant diverses hypothèses. Elle étudie notamment la survie de la conscience et le lien qui relie l'Homme aux intelligences cosmiques. Dans ce numéro 129, nous retrouvons des écrits de François Brune, un dossier consacré à la physique quantique et au délicat problème des preuves quand il s'agit de paranormal avec des phénomènes, agissant tels des tricksters, qui s'ingénient à fuir l'observateur dès qu'il s'attache à tenter de les saisir. La vie est énergie en mouvement ! C'est ce que nous explique James DeMeo dans deux articles consacrés à cette étonnante machine à faire pleuvoir qu'il a expérimenté durant de longues années, ouvrant ainsi la voie à une écologie ouverte sur l'univeralité de la vie... Bref, ce numéro 129, ancré dans la Vie dans toutes ses phases et toute sa plénitude, apporte de quoi étancher sa soif de réflexions.